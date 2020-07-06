Samsung выпустит рекордно дорогой смартфон

Стоимость нового флагмана линейки Samsung Galaxy окажется рекордной. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Издание ссылается на Twitter-инсайдера Ricciolo, который заявил, что смартфоны серии Galaxy Note 20 будут самыми дорогими в истории Samsung. «COVID-19 все еще здесь, вы думаете, что это хорошая идея, Samsung?» — подытожил блогер.

Журналисты подчеркнули, что первоисточник слива неизвестен, однако, согласно ранним слухам, смартфоны Galaxy Note 20 действительно получат очень высокую цену. По их информации, стоимость аппаратов начнется с 999 долларов. Гаджеты серии Galaxy Note 20 должны быть укомплектованы процессорами Snapdragon 865+ или Exynos 992, в зависимости от региона продаж.

Актуальными флагманами линейки Note являются девайсы Galaxy Note 10 и Note 10+. На старте продаж в России гаджеты были оценены в 77 и 90 тысяч рублей соответственно.