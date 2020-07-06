ВОЗ: случаи бубонной чумы в Китае и Монголии не опасны, но следим

Всемирная организация здравоохранения не считает, что случаи бубонной чумы Китае и Монголии представляют опасность, но следят за ситуацией, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не считаем, что риск высокий, но внимательно следим за ситуацией", - цитирует РИА Новости Харрис.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму выявили у скотовода в городе Баян-Нур во Внутренней Монголии (Китай), а также у двух человек на западе Монголии, в регионе, который граничит с Республикой Алтай РФ.