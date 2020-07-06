Дворкович: В России только начинается самый тяжелый период кризиса»

Сейчас в России только начинается самый тяжелый период кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Такое мнение высказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Он отмечает, что сложнее всего в этой ситуации придется малому и среднему бизнесу, передает ТАСС.

«Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса», — говорит он.

По словам Дворковича, компании малого и среднего сегмента начнут постепенно закрываться, основные проблемы, указывает он, наступят к концу лета или осенью.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) в текущем году ВВП России упадет на 6,6 процента. В целом, по мнению аналитиков, мир ждет рекордный кризис. В Кремле верят, что страна сможет отделаться минимальными потерями.