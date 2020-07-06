Кремль: Россия ответит на санкции Британии

Россия ответит на введение Великобританией персональных санкций "по делу Магнитского" в том объеме, в котором это будет соответствовать интересам РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

6 июля глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб объявил о вступлении в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Под санкции попал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, а также судьи, следователи, сотрудники МВД РФ. Упомянутым лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.