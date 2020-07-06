Синоптики обещают 39-градусную жару

Завтра, 8 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-26, днем 35-39 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

8 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах туман, в некоторых местах будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 35-39, в горах ночью 13-15, днем 25-30 градусов тепла.