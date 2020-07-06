Азербайджанским футбольным клубам разрешили готовиться к еврокубкам

АФФА и Министерство молодежи и спорта смогли достичь устного согласия об этом с соответствующими органами, сообщили haqqin.az в Футбольной Ассоциации.

Четырем азербайджанским футбольным клубам, которые в августе начнут выступление в еврокубках, разрешено проводить тренировки при соблюдении определенных условий.

Наряду с этим, клубы также могут проводить сборы в регионах, которые не подпадают под строгий карантинный режим.

До сегодняшнего дня проводить тренировки было разрешено только спортсменам национальных команд, дабы они были готовы к возобновлению лицензионных соревнований для попадания на Олимпиаду в Токио.

Напомним, футбольный чемпионат Азербайджана не был доигран. Чемпион и участники еврокубков были определены по итогам 20 сыгранных туров. Таким образом, в Лиге чемпионов Азербайджан представит «Карабах», а в Лиге Европы – «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит». «Карабах» свой первый матч проведет 18 или 19 августа. Наши представители в Лиге Европы стартуют 27 августа.

Жеребьевка состоится 9 и 10 августа. Все квалификационные раунды, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов, будут состоять из одного матча. Хозяева будут определяться при помощи жеребьевки.

Пока остается открытым вопрос о том, каким образом наши команды будут выезжать на еврокубковые игры, и сможет ли Азербайджан принимать континентальные клубы.