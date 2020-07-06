Автобус со школьниками упал в водохранилище: погиб 21 человек в Китае; видео
В результате падения автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу погиб 21 человек. По сообщениям местных СМИ, большая часть из погибших - школьники старших классов.
Издание Global Times пишет, что пассажирами автобуса были старшеклассники, направлявшиеся в город для сдачи экзаменов. Сообщается, что 15 человек были спасены, некоторые из них сейчас находятся в больнице. Спасателям с помощью специальной техники удалось вытянуть на берег автобус. Поскольку точное число находившихся в автобусе людей пока что неизвестно, место падения обследуют водолазы.