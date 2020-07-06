Франции не удалось заручиться поддержкой НАТО против Турции и она пытается создать «антитурецкий фронт» в Евросоюзе (ЕС), пишет Anadolu.

Агентство отмечает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что они расследуют утверждения Парижа о том, что турецкое судно преследовало французское в Средиземном море. Такое решение альянс принял после слов министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который потребовал извинений от Франции, заявив, что ВМС Турции даже помогли французскому судну заправиться топливом.

Агентство заявляет, что, не получив от НАТО желаемого результата, Париж продолжит антитурецкую риторику в Европе и будет пытаться заручиться поддержкой ЕС.

