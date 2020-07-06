COVİD-19 в США: десятки тысяч новых зараженных и сотни умерших за сутки

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось почти на 45 тысяч за последние сутки, скончались свыше 320 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 44 953 случая заражения, скончались 325 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Днем ранее сообщалось о 49 199 новых случаях и 271 летальном исходе.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 938 624 случая заражения коронавирусом и более 130 тысяч смертей. После заражения выздоровели более 924 тысяч человек.