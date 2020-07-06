Заур Расулзаде, Нателла Рустамова, собкоры 15:22

Посмотрев телевизионный репортаж об открытии новой музейно-парковой зоны в Ичеришехер - восстановленного Дворца Бакинских ханов с прилегающими к нему строениями и парком, в котором участвовали президент страны Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, редакция haqqin.az была поражена изменениями, произошедшими в этой части Старого города буквально за год-два, и отправила на место грандиозных реставрационных работ своих корреспондентов.

Как известно, Ичеришехер отмечает в этом году 20-летний юбилей принятия в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, что является неоспоримым свидетельством признания во всем мире древней и богатой истории азербайджанского народа. Однако до сих пор главным дворцом на этой территории считался комплекс Дворца Ширваншахов. А оказывается, совсем близко от центра современного Баку, прямо за Гоша гала - главными воротами города еще в ХII веке, располагались, а теперь, благодаря неустанным заботам о восстановлении исторического прошлого страны главы государства Ильхама Алиева, по личной инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, вновь располагается изумительный дворцовый комплекс XVII века. Казалось бы, совсем недавно первое, что бросалось в глаза после знаменитых крепостных ворот, было невзрачное здание военной комендатуры, а затем несколько лет территория была обнесена воротами и баннерами. Обитавшие здесь не одно десятилетие военные рьяно охраняли свое учреждение, требуя обходить его подальше, и что там было за его воротами, мало кто знал. А за воротами была древность, была история, была родословная азербайджанского народа. Чтобы убедиться в этом, достаточно войти на эту облагороженную территорию. Посадки здесь молодые, но благодаря заботливому уходу сотрудников Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", проводившего здесь масштабные работы в течение последних нескольких лет, уже достаточно разросшиеся.

Поскольку экскурсию из-за карантинного режима сотрудникам сайта пришлось проводить практически самостоятельно, мы предварительно проштудировали историческую литературу и пообщались по телефону с сотрудниками Управления. Выяснилось, что сам дворец построен в ХVIII веке знатным горожанином Мирзой Мухаммед ханом, объявившим Баку независимым ханством и присоединившим к нему впоследствии четыре десятка апшеронских сел. После него все последующие бакинские правители жили именно здесь. Дворец бакинских ханов реставрировали несколько лет, и совсем скоро он уже готов принимать бакинцев и гостей города, в чем уже воочию убедилась президентская чета. Как сообщается, внутри Дворца сейчас создается новая технологичная музейная экспозиция, которая будет уносить посетителей в один день в средневековом Баку... Необходимо также отметить обнаруженный на этой территории в 2016 году уникальный объект - подземную баню, давно считавшуюся историками утерянной. Вплоть до начала ХIХ века она использовалась по назначению. Наместникам из России она, однако, чем-то не угодила – ее закрыли, снесли выступающие над землей издалека видные купола и основательно засыпали все сооружение грунтом, не найдя ничего лучше, как использовать этот прекрасный образец восточной архитектуры под военную комендатуру. Старинная баня-хамам – настоящая жемчужина комплекса. И не случайно она построена прямо у главных в те века ворот города - Гоша гала. Так приезжие, въехавшие через них могли после многодневного изнурительного странствия сразу смыть с себя усталость и пыль дорог.

А для местного населения баня-хамам была объектом значимым и многофункциональным. Вообще банная культура Востока насчитывает не менее 800 лет. Хамамов в каждом почтенном восточном городе было не меньше, чем мечетей. В Ичеришехер в каждом квартале была своя баня, которую обычно называли по имени человека, который ее основал или управлял ею. Однако обнаруженная несколько лет назад баня своей обширностью, количеством разнообразных помещений и, как бы сейчас сказали, искусными технологиями подачи и нагрева воды, поддержания определенной температуры, несомненно, превосходила все другие. Очень может быть, что именно об этом хамаме знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби написал в своей книге «Сяйахятнамя»: «…находящийся на берегу Каспийского моря большой рабат (поселение-крепость) представляет собой благоустроенный город, имеющий до тысячи домов, сады, мечети, постоялые дворы, бани, крытый рынок и базар. Есть несколько крупных бань, и одна из них именно эта, находящаяся у крепостных ворот, "является баней с самой приятной водой».

Во всяком случае, расположена она действительно у въезда в город и по размерам гораздо больше подобных сооружений на Апшероне. Что же касается многофункциональности, то баня в мусульманских странах всегда была местом культовым. Это была своего рода площадка социального общения. Мужчины заключали здесь сделки, встречались с друзьями, строили планы. А для женщин хамам был вообще средоточием общественной жизни, выходом в свет. Хождение в гости считалось не очень приличным для добропорядочных девушек и семейных матрон, и, кроме свадеб и поминок, только в бане они могли видеться и решать свои женские дела. Здесь узнавали последние новости о знакомых горожанах, хвастались нарядами и драгоценностями, присматривали невест сыновьям, обменивались рецептами отварами трав от разных болезней, а то и заклятий, делились кулинарными премудростями, курили кальян, наконец. Вообще же бани в Баку были невероятно популярны еще и потому, что в условиях жаркого климата просто невозможно обойтись без регулярного очищения тела. Кроме этого, баня обладала еще и оздоровляющим эффектом при многих заболеваниях, ведь ее влажный пар при сравнительно невысокой температуре оказывает одновременно и лечебное, и косметическое воздействие на человеческий организм. В 2018-2020 годах уникальный памятник, ставший ныне культурно–историческим объектом заповедника "Ичеришехер", кропотливо восстанавливали. Баню буквально откопали сотрудники Управления "Ичеришехер" совместно с археологической экспедицией Института археологии и этнографии Академии наук Азербайджана, очистили от слоя земли. Больших усилий стоило избавиться от такого наследия советской военной комендатуры, как замазученный гараж с ремонтными ямами, заполненными мусором. Под землей, над памятником пролегали канализационные трубы, кое-где вообще были примитивные выгребные ямы… Однако справились.

Затем за дело взялись специалисты по укреплению, реставрации и консервации объектов культурного наследия из известной австрийской компании Atelier Erich Pummer GmbH. Своей конструкцией и архитектурой хамам у Гоша гала мало чем отличается от других старинных бань Апшерона XII – XIX веков. Выделяется он разве что масштабом и даже роскошью многочисленных помещений. Археологов очень порадовали и многочисленные артефакты, обнаруженные в ходе раскопок хамама. В основном они относятся ко времени создания бани, то есть к ХVII веку. Будущие посетители увидят, как несколько веков назад горожане поддерживали гигиену тела, в какой очередности проходил процесс купания.