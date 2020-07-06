В российской больнице коронавирусом заразились больше сотни врачей

В Свердловской областной клинической больнице №1 в Екатеринбурге больше сотни врачей заразились коронавирусом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

По данным агентства, заразились 140 сотрудников, это стало рекордным числом среди свердловских больниц за май и июнь. Отмечается, что скончались два человека с коронавирусом, в том числе заведующий отделением хирургии Юрий Мансуров.

Главный врач больницы Игорь Трофимов подтвердил URA.RU информацию о заболевших сотрудниках, однако уточнил, что 92 из них уже поправились и приступили к работе. Он добавил, что три отделения больницы сейчас на карантине, в течение недели они приступят к работе.