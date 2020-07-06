55,1% всех заразившихся коронавирусом в Азербайджане приходится на Баку. Это следует из новых статистических данных, обнародованных со стороны TƏBİB.

После Баку по количеству зараженных лидирует Апшеронский район – 16,3%, Гянджа-Газахский регион – 8,4%, Аран – 5,8%, Ленкораньский район – 5,8%.

В зоне Шеки-Загатала – 1,4%, Губа-Хачмаз – 1,4%, Верхний Карабах – 1,2%, Нагорный Ширван – 1,2%.

При этом в Нахчыванской Автономной Республике новых фактов заражения не выявлено.