В Азербайджане врач-педиатр умерла от коронавируса

В Азербайджане врач-педиатр Гюльнара Халилова (1959 г.р.) умерла от COVID-19. Об этом сообщил родственник врача, ведущий и новостной редактор телеканала Xəzər Юсиф Керимли.

"Моя тетя работала детским врачом в объединенной городской больнице №26 в Мардакяне. Вначале у нее была температура. Пыталась лечить себя в домашних условиях, но, видя, что ситуация не улучшилась, ее некоторое время лечили в больнице, где она работала. После приступов удушения ее госпитализировали в Центральную больницу нефтяников, где она вчера скончалась", - приводит слова Ю.Керимли Report.

Керимли отметил, что у нее также был сахарный диабет.