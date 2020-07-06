Минэкологии о причинах резкого запаха в Баку

В связи с резким запахом, который ощущался вчера в Наримановском и Бинагадинском районах Баку, специалисты Министерства экологии и природных ресурсов провели мониторинг и взяли пробы воды из озера Боюк Шор. Об этом сказал журналистам заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Васиф Алиев.

Согласно прлученным результатам, отметил Алиев, образцы зеленоватого цвета имеют болотный запах, жесткость превышает норму в 1,8 раза, содержание ионов хлорида - в 15,5, ионов аммония - в 5,3, ионов сульфата - в 2,5 раза. В целом ионы превышают норму в 11,6 раз.

Представитель Минэкологии отметил вероятность того, что образовавшиеся во время пожара на фабрике Sobsan отходы могли быть спущены в озеро Беюк Шор. Расследования в связи с этим продолжаются.