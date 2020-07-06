Беглый лидер Боливии опроверг скандальную аудиозапись

В Боливии продолжают расследование «дела об аудиозаписи» против бывшего президента Эва Моралеса, который сейчас укрывается в Аргентине. По заявлению прокуратуры, беглому экс-главе государства официально предъявлены обвинения в террористической деятельности.

Ранее оппозиция обнародовала запись, на которой слышно, как человек с голосом Моралеса советует военным окружить охваченный протестами из-за итогов выборов Ла-Пас. Экс-президенту вменяют координацию продовольственной блокады целых районов. Эти события относятся к периоду после 20 октября 2019 года, когда военные вынудили переизбравшегося Моралеса покинуть высшую в государстве должность.

Сам бывший президент обвинил прокуроров в нарушении Конституции и других законов, назвав свое дело политическим.

По его словам, аудиоролик поддельный. «Прокуратура Ла-Паса пытается обвинить меня в терроризме при помощи смонтированной аудиозаписи», — цитируют политика латиноамериканские СМИ.