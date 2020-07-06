Коллективного иммунитета не будет, но есть другие варианты борьба с вирусом
Исследование испанских ученых показало, что надежды на коллективный иммунитет, который спасет человечество от пандемии коронавируса, напрасны. Зато их шведские коллеги открыли новые возможности человеческого организма по борьбе с инфекцией.
Испания была среди стран, которые пострадали в начале пандемии больше всего. Тут насчитали почти 250 тысяч случаев заражения, больше 28 тысяч человек умерли. Сейчас число умирающих в сутки уже долгое время не превышает однозначных цифр, что свидетельствует о том, что эпидемию в Испании более-менее обуздали. При этом сила первоначальной вспышки болезни дала возможность изучить, насколько в целом испанцы выработали иммунитет против коронавируса.
Так вот, проанализировав уникально большую базу – 60 тысяч человек, ученые обнаружили, что лишь около 5% населения выработало антитела, способные противостоять болезни. В прибрежных районах Испании этот показатель еще ниже – около 3%. Это при том, что коллективный иммунитет достигается, когда антитела есть у 70-90% населения. То есть даже страна, настолько пострадавшая от эпидемии, практически не приблизилась к выработке коллективного иммунитета. Сложно даже представить, каких убийственных масштабов должна быть массовая инфицированность, чтобы удалось выйти на необходимые цифры.
Вывод из результатов этого исследования простой: необходимо продолжать придерживаться всех важных мер защиты и профилактики. В Испании, которая, казалось, вышла из жесткого карантина в последнее время, введены дополнительные ограничительные меры после того, как локальные вспышки были зафиксированы в Галисии и Каталонии.
Исследования, подобные испанскому, хотя и на материале много меньших масштабов, были проведены американцами и китайцами, и тоже показали, что подавляющее большинство населения не имеет антител для борьбы с коронавирусом.
Зато шведские ученые из Каролинского университета обнаружили, что у части людей, у которых нет антител к коронавирусу, есть особые T-клетки, которые обнаруживают и разрушают инфицированные клетки. Причем на каждого обладателя антител приходится в два раза больше носителей T-клеток. Если антитела, которые представляют собой Y-образные белки, «расстреливают» вирус до того, как он проник в клетку, то T-клетки вступают в действие тогда, когда уже произошло инфицирование. Похоже, это как раз те случаи, когда заболевание COVID-19 протекает в легкой, асимптоматической форме.
Шведское исследование было проведено на 200 людях, и пока говорить о далеко идущих выводах рано, требуется дополнительное изучение. Но медики обратили внимание, что в больных организмах идет повышенная выработка T-клеток. Британцы сейчас тестируют воздействие на болезнь препарата interleukin 7, который стимулирует производство организмом T-клеток. Также пока неясно, приводит ли вылечивание за счет T-клеток к последующей иммунной защите от коронавируса или возможно новое инфицирование. Следует выяснить, не остаются ли такие переболевшие люди носителями вируса, опасными для других.
Однако сама по себе новость, что человеческий организм спасается от инфекции не только антителами, безусловно, обнадеживает. Особенно на фоне потерянных надежд на коллективный иммунитет.