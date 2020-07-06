Леонид Швец, автор haqqin.az 16:37

Исследование испанских ученых показало, что надежды на коллективный иммунитет, который спасет человечество от пандемии коронавируса, напрасны. Зато их шведские коллеги открыли новые возможности человеческого организма по борьбе с инфекцией. Испания была среди стран, которые пострадали в начале пандемии больше всего. Тут насчитали почти 250 тысяч случаев заражения, больше 28 тысяч человек умерли. Сейчас число умирающих в сутки уже долгое время не превышает однозначных цифр, что свидетельствует о том, что эпидемию в Испании более-менее обуздали. При этом сила первоначальной вспышки болезни дала возможность изучить, насколько в целом испанцы выработали иммунитет против коронавируса.

Так вот, проанализировав уникально большую базу – 60 тысяч человек, ученые обнаружили, что лишь около 5% населения выработало антитела, способные противостоять болезни. В прибрежных районах Испании этот показатель еще ниже – около 3%. Это при том, что коллективный иммунитет достигается, когда антитела есть у 70-90% населения. То есть даже страна, настолько пострадавшая от эпидемии, практически не приблизилась к выработке коллективного иммунитета. Сложно даже представить, каких убийственных масштабов должна быть массовая инфицированность, чтобы удалось выйти на необходимые цифры. Вывод из результатов этого исследования простой: необходимо продолжать придерживаться всех важных мер защиты и профилактики. В Испании, которая, казалось, вышла из жесткого карантина в последнее время, введены дополнительные ограничительные меры после того, как локальные вспышки были зафиксированы в Галисии и Каталонии. Исследования, подобные испанскому, хотя и на материале много меньших масштабов, были проведены американцами и китайцами, и тоже показали, что подавляющее большинство населения не имеет антител для борьбы с коронавирусом.