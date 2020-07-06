Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам виртуальной конференции стран-участниц заявил, что России и США не удалось сблизить позиции, Вашингтон вряд ли пересмотрит решение выйти из Договора по открытому небу.

Россия не будет уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу, заявил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев, передает РИА Новости.

"Я бы сказал свое мнение, что итог (конференции) двоякий. С одной стороны, мы увидели, что наши американские партнеры, к сожалению, не проявляют никакой политической воли и не делают никаких намеков на то, чтобы остановить процесс выхода из договора", - сказал Бушуев в ходе конференции, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

Как отметил Бушуев, все государства-участники договора высказались за его сохранение как важного элемента транспарентности и меры укрепления европейской безопасности.

"Была высказана идея о том, чтобы устранять существующие претензии в так называемой малой группе экспертов, когда мы можем собраться и поговорить. Глава делегации, представляющий Российскую Федерацию, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал напрямую, что мы приглашаем в эту группу, в том числе, Соединенные Штаты Америки, пока они не выйдут из договора. Поэтому, собственно говоря, главная идея - все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать Соединенные Штаты Америки мы не собираемся, это их решение", - добавил он.

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу.