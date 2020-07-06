В репортаже Би-би-си: Как Грузия победила коронавирус

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Грузия стала единственной из не входящих в ЕС постсоветских стран, попавшей в список 15 государств, которые Евросоюз счел безопасными с точки зрения распространения коронавируса и открыл въезд для их граждан. Из 3,7 млн жителей Грузии заболели меньше тысячи человек, из которых умерли 15. Как грузинским властям удалось достичь такого результата? Для сравнения - в соседней Армении с примерно таким же населением каждый день регистрируются сотни новых случаев, общее число заболевших превысило 26 тыс. и почти 500 человек умерли.

Как развивалась ситуация? Первый случай Covid-19 был зарегистрирован в Грузии в конце февраля. Правительство отреагировало быстро. К середине марта все школы, университеты и предприятия, не относящиеся к необходимым для жизнеобеспечения, были закрыты, общественный транспорт остановлен. 21 марта был введен режим чрезвычайного положения, запрещены массовые мероприятия и поездки из города в город. По ночам начал действовать комендантский час. Во время православной Пасхи 19 апреля, главного в Грузии религиозного праздника, власти запретили пользование частным автотранспортом и посещение кладбищ. "Мы задумались об угрозе пандемии за месяц до первого подтвержденного случая в Грузии, - написал Би-би-си по электронной почте грузинский премьер-министр Георгий Гахария. - С учетом специфики нашей страны, в частности ее местоположения и небольшого размера, мы не могли использовать опыт других". Выработку рекомендаций для правительства, разъяснительную работу и регулярное информирование граждан о ситуации с Covid-19 взяли на себя ведущие ученые Национального центра здравоохранения и контроля заболеваний. Подчиненная этому центру лаборатория имени Лугара в 2017 году стала мишенью российской кампании дезинформации. Авторы материалов, которые позже были опровергнуты, утверждали, что там якобы проводятся секретные исследования по биологическому оружию в интересах США. Именно ее эксперты возглавили борьбу Грузии с коронавирусом.

Кого прозвали мушкетерами? За выбор удачной тактики в борьбе с пандемией жители Грузии благодарят троих ученых, которых стали называть "тремя мушкетерами". В состав трио вошли глава Национального центра здравоохранения Амиран Гамкрелидзе, руководитель лаборатории имени Лугара Паата Имнадзе и главный вирусолог Грузии, директор тбилисского Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и иммунологии Тенгиз Церцвадзе. В группе есть так же и Д'Артаньян - директор первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани, который продолжает вести ежедневные брифинги. Еще еще одна популярная личность - главный врач тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, ставшая публичным лицом кампании по борьбе с коронавирусом. Эти специалисты стали в Грузии настоящими героями, и их рекомендации тщательно выполнялись. 30 июня Амиран Гамкрелидзе рассказал о том, чего удалось достичь: "Мы провели почти 30 тысяч тестов на каждый миллион жителей. Выздоровели 86% заболевших. К несчастью, 15 человек умерли. Уровень смертности составляет 1,6%, что по мировым меркам очень немного". В Грузии теперь есть 19 лабораторий, где делают тесты на Covid-19.

Почему меры сработали? Отчасти этому способствовали нешуточные штрафы за нарушение карантинных правил: тысяча долларов для физических лиц и свыше трех тысяч для предпринимателей. На автобусных остановках разместили электронные табло с предупреждением "Оставайтесь дома". Мобильные операторы транслировали его на телефоны клиентов. Хотя в грузинском обществе имеются очень глубокие противоречия по политическим вопросам, люди оставались сплоченными в том, что касается борьбы с пандемией. "Готовность жителей Грузии к сотрудничеству и их образцовая социальная ответственность при соблюдении всех указаний и рекомендаций помогли сгладить кривую заболеваемости", - написал Би-би-си премьер-министр Георгий Гахария. Большим испытанием стало Пасхальное воскресенье. Были опасения, что тысячи людей по всей стране устремятся на ночные церковные службы. Влиятельная в стране Грузинская православная церковь провела богослужения в полном объеме и не стала отказываться от использования общих ложечек для причастия. Но большинство людей прислушались к советам ученых и остались дома. Армения, где зарегистрировано почти 27 тысяч случаев Covid-19, начала смягчать карантинные ограничения в конце апреля, в мае экономика страны стала постепенно открываться. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил Би-би-си, что число инфицированных продолжает расти, но страна не может позволить себе оставаться на карантине. "Мы приняли решение жить с этим вирусом независимо от статистики пострадавших от Covid-19. Мы не задаемся целью искоренить его, потому что это невозможно. Если закрыть границы на год и весь бизнес на месяцы и годы, мы умрем по другим причинам", - сказал он.