Tesla установила новый рекорд

Рыночная стоимость американской компании Tesla Илона Маска увеличивалась в среднем на 14 миллиардов долларов в сутки пять дней подряд, установив новый рекорд по приросту, пишет Bloomberg.

Капитализация предприятия составила 254,2 миллиарда долларов на момент публикации. Она выросла за пять дней на сумму, равную совокупной стоимости ценных бумаг трех ведущих американских автомобилестроителей General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler, которых называют большой детройтской тройкой (Detroit Three) из-за расположения штаб-квартир.

Tesla сообщила 2 июля, что во втором квартале поставила 90 650 автомобилей, хотя аналитики предсказывали поставки на уровне 83 тысяч единиц. Позитивно влияют на цену акций высокие темпы восстановления компании после кризиса, отмечают эксперты. Показатели многих других автомобильных предприятий, между тем, сокращаются из-за пандемии.