Глава общественного здравоохранения Израиля со скандалом подала в отставку

Глава службы общественного здравоохранения при министерстве здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки подала в отставку и подвергла критике действия правительства в связи с коронавирусом, сообщают израильские СМИ.

"Первый этап борьбы с коронавирусом велся под профессиональным и добросовестным руководством... К сожалению, на несколько недель компас борьбы с пандемией потерял своё направление", - приводит издание Globes письмо Садецки с сообщением об уходе в отставку.

Как пишет издание Jerusalem Post, Садецки обвинила правительство в "принятии несерьёзных и необоснованных решений, без учёта их широкого распространения и долгосрочных последствий для общественного здоровья". Она добавила, что "слишком много времени было инвестировано в дебаты, обсуждения, консультации, форумы".

По ее оценке, "ближайшие месяцы будут тяжёлыми и даже трагичными".