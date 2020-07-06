В Насиминском районе Баку обнаружено кафе, работающее в нарушение правил особого карантинного режима.

В ходе мероприятия, проводимого сотрудниками Полка полиции быстрого реагирования МВД, было обнаружено, что на улице Алы Мустафаева работает кафе "Зирве". В ходе осмотра объекта было установлено, что в целом семь человек находились там, нарушая правила особого карантина. Владелец и клиенты объекта были задержаны и сопровождены в 20-е отделение полиции Насиминского РУП.

Как сообщили в МВД, в отношении нарушивших правила особого карантина владельца объекта и клиентов в отделении полиции были приняты меры по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, они были серьезно наказаны.