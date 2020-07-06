В Ливии уничтожен еще один «Панцирь» Хафтара

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожили в районе военного аэродрома аль-Джуфра зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь». Об этом стало известно местным медиа, сообщает турецкое издание EHA MEDYA в Twitter.

Как уточняет Clash Report, «Панцирь» был уничтожен ударным беспилотником. Подтверждения этой информации пока нет.

«Панцирями» в Ливии располагает Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, они были поставлены из ОАЭ. По данным противостоящей ей армии ПНС, за май ЛНА потеряла девять зенитных комплексов.

Аль-Джуфра — военный аэродром в 600 километрах к юго-востоку от Триполи — одна из главных целей армии ПНС в противостоянии с ЛНА. Еще в начале июня в ПНС заявляли, что признанное ООН правительство в Триполи будет готово к политическим переговорам с фельдмаршалом Хафтаром только после взятия под свой контроль аль-Джуфры и портового города Сирт.