В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6315

В Таджикистане по состоянию на вечер вторника зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом, общее количество больных COVID 19 достигло в стране 6 315 человек, сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны, передает РИА Новости.

"На вечер вторника в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6 315 человек, увеличившись за сутки на 53", - сказал собеседник агентства.

По его словам, число скончавшихся – 53 человека с начала пандемии, общее количество вылечившихся составляет 4 965 человек или (78,4%), за сутки из больниц выписано 53 человека.