Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению лиц, прибывших на отдых без разрешения из Баку и других районов, где объявлен ужесточенный карантинный режим.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе рейда, поведенного сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции, были обнаружены лица с просроченными разрешениями либо имеющие разрешение на работу, но прибывшие в район на отдых. Сотрудниками полиции в отношении этих лиц приняты меры административного взыскания.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.