В Азербайджане выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом, 453 пациента вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили также о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 21 374 факта заражения коронавирусной инфекцией. 12 635 пациентов вылечились, 265 человек скончались, 8 474 продолжают лечение в больницах особого режима.