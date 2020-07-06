В «победившей COVID» Черногории ужесточили карантин

Власти Черногории, где ранее заявляли о завершении эпидемии, вновь усиливают карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет украинское издание «Корреспондент» со ссылкой на «Балканський оглядач».

Отмечается, что следующие семь дней кафе и рестораны страны смогут работать максимум до полуночи. В ряде муниципалитетов Северного региона, где ситуация особенно угрожающая, их работу приостанавливают на неделю. Государственные и частные детсады идут на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

В трех муниципалитетах Северного региона - Плевле, Бело Поле и Беране - вводят жесткие ограничения. Будет запрещено собираться группами более двух человек в открытом общественном месте, кроме членов семьи, живущих вместе. Это же правило распространяется на легковые авто. Собираться дома у друзей или родственников также запрещено. Запрещают и богослужения с верующими. Маски обязательны во всех общественных местах.