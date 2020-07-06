Ученые предупреждают: действие вакцины от коронавируса будет временным

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в ходе организованной Национальными институтами здравоохранения видеоконференции заявил об ограниченности по времени любой вакцины от коронавируса сообщает агентство Bloomberg.

"С помощью вакцины мир получит защиту,... но ее действие не будет схоже с действием вакцины от кори, которая обеспечивает иммунитет к заболеванию на протяжении всей жизни. Возможно, необходим будет стимул для продолжения защиты от COVID-19, но сейчас мы не знаем, как долго продлится действие вакцины", - сказал он.

Ранее Фаучи подтвердил данные американской фармацевтической компании Moderna о том, что третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса может начаться в конце текущего месяца. Фаучи подчеркнул, что в таком случае есть вероятность того, что к началу 2021 года ученые будут иметь уверенность в том, что вакцина безопасна и эффективна.