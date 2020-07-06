У большинства тяжелых пациентов с коронавирусом нашли другие инфекции
Врачи из Китая обнаружили, что у большинства пациентов с тяжелой формой коронавируса рано или поздно появляются дополнительные бактериальные или вирусные заболевания, которые иногда становятся причиной смерти зараженных. Результаты научного анализа исследователей опубликовали в medRxiv.
"Мы провели глубинный анализ образцов мокроты пациентов из провинции Гуандун, которые заразились SARS-CoV-2 в январе-феврале этого года. Оказалось, что у этих больных был уникальный набор дополнительных инфекций, которые не характерны для вспышек остальных респираторных заболеваний, в том числе гриппа и простуды", – цитирует ТАСС китайских исследователей.
Ученые пришли к выводу, что заражение коронавирусом влечет за собой нарушения в работе иммунитета, воспаления и появление микротромбов. Несмотря на то, что все пациенты принимали антибиотики, у 84% из них были обнаружены следы хотя бы одной вторичной инфекции. Пациенты страдали от тяжелой формы герпеса, риновируса, вируса RSV, вызывающего тяжелые формы пневмонии. Более чем у половины больных обнаружили бактерии из рода Burkholderia, которые связаны с разными вариациями легочных инфекций, а также стафилококки и микоплазму.
Авторы исследования полагают, что борьба с этими микробами, а также ликвидация очагов их распространения в больницах помогут врачам спасти жизни многих пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжёлой форме.