У большинства тяжелых пациентов с коронавирусом нашли другие инфекции

Врачи из Китая обнаружили, что у большинства пациентов с тяжелой формой коронавируса рано или поздно появляются дополнительные бактериальные или вирусные заболевания, которые иногда становятся причиной смерти зараженных. Результаты научного анализа исследователей опубликовали в medRxiv.

"Мы провели глубинный анализ образцов мокроты пациентов из провинции Гуандун, которые заразились SARS-CoV-2 в январе-феврале этого года. Оказалось, что у этих больных был уникальный набор дополнительных инфекций, которые не характерны для вспышек остальных респираторных заболеваний, в том числе гриппа и простуды", – цитирует ТАСС китайских исследователей.