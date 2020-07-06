Отрицавший COVID президент Бразилии заразился коронавирусом

"Президент Жаир Болсонару заявил, что его тест на заболевание COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, был положительным", - сообщил портал G1.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил сегодня, что его тест на новый короновирус дал положительный результат.

Весной, когда пандемия коронавируса еще не сильно затронула Бразилию, Болсонару резко выступал против самоизоляции и других мер социального дистанцирования, называл губернаторов штатов и мэров городов преступниками за введение карантина, демонстративно посещал больницу без маски и пожимал всем руки. Из-за споров по поводу мер противодействия коронавирусу президент Бразилии сменил за месяц двоих министров здравоохранения.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 623 284 случая заражения коронавирусом, 65 487 человек скончались.