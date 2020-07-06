PUBG Mobile: 48 убийств 16-летнего Фуада Сафарли

В Лиге по самой популярной киберигре в Азербайджане - PUBG Mobile – завершился первый круг. В соревновании, организованном Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, Министерством транспорта, связи и высоких технологий, участвуют 16 команд, которые сыграют в 12 туров.

После шести туров единоличным лидером с 309 очками является команда Khizi Mountains. А 16-летний участник этого коллектива Фуад Сафарли – лучший снайпер Лиги. На его счету 48 убийств.

Напомним, в Лиге участвует и команда известного видеоблогера Алихана Раджабова, которая с 69 очками занимает пока 12-е место. Призовой фонд Лиги – 5 тысяч манатов.

Особенности игры PUBG Mobile заключаются в том, что она развивает в игроке лидерские качества, учит основам военного дела, действовать командно, мыслить стратегически и правильно управлять ресурсами. Команды состоят из четырех человек. Основная цель игры, которая длится 30 минут, - выжить. Соревнования продлятся до 15 июля. Смотреть игры можно на youtube-канале Gaming League Azerbaijan.