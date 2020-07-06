ГАИ задержала любительницу быстрой езды в Баку

Дорожная полиция установила личность водителя автомобиля KİA Optima (90 PB 038), ехавшего со скоростью 120-180 км/ч на отрезке дороги с максимальной разрешенной скоростью 60 км/ч, а затем снявшего видео и распространившего его в Сети.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественными структурами Управления Государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с данными кадрами проведено расследование и задержана Пярвана Гафарлы, более известная как Пери Керимли.

Гафарлы признала совершенное ею административное нарушение, в отношении нее приняты соответствующие меры.