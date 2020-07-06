Золото идет на рекорд

Стоимость золота преодолела психологическую отметку в 1 800 долларов за тройскую унцию, обновив максимум с 2011 года на опасениях новой волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации, на вечер вторника цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex росла на 0,77%, или на 13,85 доллара — до 1807,35 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена достигала 1809 долларов — максимума с 21 сентября 2011 года. При этом 6 сентября того же года золото поднималось до 1911,6 доллара.

Цена на золото уже третий раз за последние шесть торговых сессий поднимается выше психологической отметки в 1 800 долларов за тройскую унцию. Опасения по поводу пандемии коронавируса поддерживают спрос на надежные активы. В результате мировые фондовые рынки снижаются, а доллар и золото укрепляются.