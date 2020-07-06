Названа страна, чья экономика лучше всего переживет пандемию

Экономика Польши в этом году переживет самую незначительную в Евросоюзе рецессию, которая постигла ЕС в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в прогнозе Еврокомиссии.

В 2020 году польская экономика сократится на 4,6%. Хотя спад в динамике будет немного больше, чем прогнозировали брюссельские аналитики весной, рецессия в Польше будет самой небольшой во всем ЕС.