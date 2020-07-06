Главный эпидемиолог Фаучи: США не удалось справиться с вирусом
Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи считает, что США "по колено увязли в первой волне" коронавируса.
По его словам, стране не удалось справиться с вирусом, прежде чем были ослаблены ограничения, и это привело к тому, что больницы в некоторых штатах оказались на пределе возможностей, сообщает BBC.
Мэры некоторых городов винят в произошедшем президента Дональда Трампа, который отдал предпочтение экономике и слишком рано снял карантин.
Между тем сам Трамп сообщил в твиттере, что американские школы должны открыться осенью. Однако окончательное решение по этому поводу должен принять не президент, а губернаторы штатов. Кроме того, власти США заявили сегодня, что иностранным студентам американских вузов придется покинуть страну, если их обучение будет продолжено осенью в режиме онлайн. Это решение вызвало резкую критику со стороны политиков и представителей университетов.