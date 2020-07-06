Президент Сербии Александар Вучич заявил о введении в столице страны Белграде комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса.

«Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах - тревожная. Белград в критической ситуации. С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше 5 человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника», - приводит ТАСС слова Вучича.

Отметим, что во вторник, по данным Республиканского кризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Сербии констатировали наибольшее число смертей от последствий коронавируса за все время эпидемии. Жертвами заболевания стали 13 пациентов, общее число смертельных исходов выросло до 330, количество больных с начала пандемии составило 16 719.