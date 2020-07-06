Сиявуш Новрузов сравнил своего сына с имамом Али

«Я хотел, чтобы мой сын сдал экзамены и поступил в Академию Службы государственной безопасности. Он не захотел. Затем я ему предложил пройти обучение в Академии МЧС. Он и этого не захотел. Я сам «человек в погонах», потому и предлагал ему это. Но сейчас вопрос выбора профессии для сына мы отдали в его распоряжение. Пусть сам решает.

Он еще и хороший боксер у нас, хоть и не участвовал в соревнованиях. Мой сын настолько справедливый человек, что иногда я у него учусь. Он говорит, что не может бить кого-то слабее себя. Настолько он справедливый человек. В этом он похож на деда – моего отца. Мой отец таким же был. Мой сын даже муравья не обидит. Такое чувство справедливости, насколько я слышал, было только у имама Али», - сказал Сиявуш Новрузов.