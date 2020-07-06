ВОЗ допустила возможность передачи COVID-19 по воздуху
Технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци допустила, что коронавирус COVID-19 может передаваться по воздуху, передает РИА Новости.
"Возможность воздушной передачи вируса в общественных местах, при особенных условиях, когда это закрытые, плохо проветриваемые помещения с большим количеством людей, нельзя исключать. Однако необходимо собрать свидетельства и интерпретировать их, и мы будем поддерживать это", - сказала Аллегранци.