ВОЗ допустила возможность передачи COVID-19 по воздуху

Технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци допустила, что коронавирус COVID-19 может передаваться по воздуху, передает РИА Новости.

"Возможность воздушной передачи вируса в общественных местах, при особенных условиях, когда это закрытые, плохо проветриваемые помещения с большим количеством людей, нельзя исключать. Однако необходимо собрать свидетельства и интерпретировать их, и мы будем поддерживать это", - сказала Аллегранци.

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