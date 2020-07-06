Британский ученый: ношение маски должно стать нормой

Эксперты уже говорят, что теперь ношение маски должно стать нормой. Президент Лондонского королевского общества биохимик Венки Рамакришнан написал статью, в которой призвал считать поведение людей, которые появляются в общественных местах без масок, антисоциальным. Об этом пишет BBC.

"Раньше считалось нормальным садиться за руль, пропустив несколько рюмок, или ездить без ремня безопасности, - пишет Рамакришнан. - Сегодня и то, и другое считается антисоциальным, и нам следует точно так же относиться к людям, которые появляются в общественных местах без маски".

Того же мнения придерживается и американский актер Том Хэнкс, который сам недавно перенес COVID-19. "Я этого просто не понимаю! Ведь это же самое малое, что можно сделать, - сказал актер агентству Ассошиэйтед пресс. - Если кто-то хочет поспорить о том, нужно ли делать это самое малое, то я бы такому человек не доверил даже водительские права... Если ты не можешь носить маску, мыть руки или соблюдать социальную дистанцию, я тебя просто не уважаю, дружище! Я с твоим мнением не соглашусь!", - сказал актер.