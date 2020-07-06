Главой турецкого парламента снова стал Мустафа Шентоп

Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Мустафа Шентоп переизбран на пост председателя Великого национального собрания (парламента) страны.

Как сообщает Anadolu, определить нового главу парламента в первых двух турах голосования не удалось. В третьем туре за Шентопа проголосовали 328 парламентариев при необходимом минимуме в 301. В голосовании приняли участие 557 парламентариев.

Претендентами на должность спикера парламента были Халук Коч от Народно-республиканской партии (CHP), Эрол Катырджыоглу от Партии демократии народов (HDP) и Имам Хусейн Филиз от Хорошей партии (İYİ Parti).