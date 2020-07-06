Богатейшим странам предрекли небывалую безработицу

Организация предостерегла от преждевременного отказа от экстренных мер, направленных на поддержку занятости, и заявила, что власти стран должны запустить новые программы, чтобы стимулировать компании нанимать персонал, особенно тех сотрудников, которые впервые вышли на рынок труда.

Уровень безработицы в развитых странах мира в текущем году будет выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернется к докризисным значениям, как минимум, до 2022 года. С таким прогнозом выступила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет Интерфакс.

При этом уровень безработицы может быть даже выше, если вторая волна коронавируса приведет к введению новых локдаунов, отметили в организации.

По подсчетам директор ОЭСР по вопросам занятости Стефано Скарпетта, даже если миру удастся избежать второй волны коронавируса, уровень безработицы в странах ОЭСР достигнет 9,4% в последние три месяца текущего года - значения, в последний раз зафиксированного в 1930-х годах. В случае второй волны пандемии уровень безработицы может вырасти до 12,6%.

В случае сценария, который ОЭСР называет оптимистичным и который предусматривает возможность избежать новых вспышек коронавируса, уровень безработицы, как ожидается, будет снижаться лишь постепенно и составит 7,7% к концу 2021 года. В случае второй волны он, как ожидается, составит 8,9%. ОЭСР прогнозирует, что самый существенный рост безработицы в текущем году будет наблюдаться в США: ожидается, что показатель вырастет на 7,6 процентного пункта.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.