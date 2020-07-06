Богатейшим странам предрекли небывалую безработицу
Уровень безработицы в развитых странах мира в текущем году будет выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернется к докризисным значениям, как минимум, до 2022 года. С таким прогнозом выступила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет Интерфакс.
Организация предостерегла от преждевременного отказа от экстренных мер, направленных на поддержку занятости, и заявила, что власти стран должны запустить новые программы, чтобы стимулировать компании нанимать персонал, особенно тех сотрудников, которые впервые вышли на рынок труда.
При этом уровень безработицы может быть даже выше, если вторая волна коронавируса приведет к введению новых локдаунов, отметили в организации.
По подсчетам директор ОЭСР по вопросам занятости Стефано Скарпетта, даже если миру удастся избежать второй волны коронавируса, уровень безработицы в странах ОЭСР достигнет 9,4% в последние три месяца текущего года - значения, в последний раз зафиксированного в 1930-х годах. В случае второй волны пандемии уровень безработицы может вырасти до 12,6%.
В случае сценария, который ОЭСР называет оптимистичным и который предусматривает возможность избежать новых вспышек коронавируса, уровень безработицы, как ожидается, будет снижаться лишь постепенно и составит 7,7% к концу 2021 года. В случае второй волны он, как ожидается, составит 8,9%. ОЭСР прогнозирует, что самый существенный рост безработицы в текущем году будет наблюдаться в США: ожидается, что показатель вырастет на 7,6 процентного пункта.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.