Не только коронавирус: в Китае нашли еще одну смертоносную болезнь

На востоке Китая зарегистрировали случай заболевания лихорадкой денге, инфицированный пациент ранее бывал в Индонезии, Мьянме и Пакистане.

Заболевание диагностировали у больного в уезде Гуандэ провинции Аньхой, передает ТАСС со ссылкой на газету «Бэйцзин жибао». Пациента госпитализировали, заболевание у него выявили 5 июля.

Отметим, что в китайском автономном районе на границе с Монголией подтвержден один случай заражения бубонной чумой. В связи с эпидемиологической опасностью город Баян-Нур заблокирован для въезда и выезда.

Денге – смертоносное вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, боли в голове и пояснице.