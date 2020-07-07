Со следующей недели национальный авиаперевозчик Азербайджана увеличивает частоту выполнения авиарейсов между Баку и Стамбулом. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе AZAL, общее количество полетов, выполняемых по направлению Баку - Стамбул - Баку, будет увеличено авиакомпанией с двух до четырех раз в неделю (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям).

В сообщении отмечается, что на рейсах AZAL студенты могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета. Для этого после оформления брони на сайте необходимо отправить сканированную копию иммиграционного документа и паспорта в колл-центр авиакомпании через форму обратной связи на сайте или посредством мессенджера WhatsApp. Подробная видеоинструкция по оформлению скидочного авиабилета представлена по ссылке: https://youtu.be/HylsY0m9cEM

Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19). В связи с этим расширился список лабораторий, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в которых пассажиры могут провериться на COVID-19 без направления врача:

- Лаборатория Referans;

- Клиника Leyla;

- Клиника Memorial

- Больница Bona Dea;

- Лаборатория İnci;

- Bakı Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi (XTİNM);

- Kaspian Hospital;

- UltraLab.

Ранее сообщалось, что при вылете из Стамбула в аэропорту на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19, предоставленную одной из клиник "Memorial Sağlık Grubu" или других клиник из списка на сайте министерства здравоохранения Турции: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.

Пассажиры, возвращающиеся из других стран через Стамбул, могут предоставить справку о тестировании из лаборатории, сертифицированной министерством здравоохранения (или другим компетентным органом) этой страны, либо пройдя тестирование в одной из турецких клиник из списка, предоставленного выше. Во всех случаях тест должен быть сдан не позднее чем за 48 часов до вылета рейса.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться на самоизоляции. С этой целью во время полета они должны будут заполнить декларацию с указанием адреса проживания, где они смогут самоизолироваться. Разрешения, выдаваемые посредством SMS-8103, не будут распространяться на этих лиц.

На выполняемых в период пандемии COVID-19 рейсах будут применяться специальные правила как в аэропортах вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. "Азербайджанскими Авиалиниями" была подготовлена видеоинструкция: https://youtu.be/AFFKE0yX0nE.