США давно угрожают санкциями против российского газового проекта «Северный поток-2», но ЕС и Россия – главные участники проекта – находят разные пути для достройки последних километров трубы. И чтобы ускорить принятие ограничительных мер, американский сенат включил санкции против «Северного потока-2» в проект оборонного бюджета США. Правда, их еще предстоит согласовать с демократами: те предлагают свой вариант оборонного бюджета, а согласительная комиссия объединяет документы в один. Только после этого проходит всеобщее голосование. То есть документ еще обсуждается, но он уже вызвал серьезные встречные шаги в Европе.

Министр энергетики России Александр Новак назвал американские санкции против участников проекта «незаконными и совершенно неадекватными». По его словам, Вашингтон стремится навязать странам Европы свой сжиженный газ. И назвал это чистым протекционизмом, так как новый трубопровод послужит лишь укреплению энергетической безопасности Европы. Он подчеркнул, что все возможные технические средства используются для завершения строительства, экономически и инвестиционно проект готов. И чем больше маршрутов поставок, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками и маршрутами доставки.

Заявления российской стороны звучали и похлеще. Но на этот раз слова Новака на фоне резких высказываний западных партнеров кажутся просто комплиментами в адрес Вашингтона. В Берлине обеспокоились угрозой экстерриториальных ограничений в отношении европейских компаний. Кроме того, Еврокомиссия начала готовить пакет контрмер. Как заявил статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен на заседании комитета Бундестага по экономике и энергетике, Вашингтон пытается в одностороннем порядке остановить проект. «То, что Конгресс США выступает регулятором европейских вопросов, абсурдно», — подчеркнул он. Проект коммерческий и реализуется в рамках законодательства ЕС. А парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс заявил о начале обсуждения проблемы между представителями Германии и ЕС, что позволит выработать согласованную позицию по вопросу возможного расширения санкций.

В настоящее время «Северный поток-2» готов на 93%, он должен прокачивать из России в Германию 55 млрд кубометров природного газа в год. И если действующие сейчас американские санкции направлены на суда, которые прокладывают трубы под водой, новые затронут страховщиков судов, сервисные компании и фирмы, выдающие сертификаты. А без них нельзя начать использовать газопровод.

О необходимости завершить проект заявила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она считает, что американские планы ввести экстерриториальные санкции не соответствуют правовым представлениям и ожиданиям Германии.