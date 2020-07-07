Россия развернула Европу против США наш комментарий
США давно угрожают санкциями против российского газового проекта «Северный поток-2», но ЕС и Россия – главные участники проекта – находят разные пути для достройки последних километров трубы. И чтобы ускорить принятие ограничительных мер, американский сенат включил санкции против «Северного потока-2» в проект оборонного бюджета США. Правда, их еще предстоит согласовать с демократами: те предлагают свой вариант оборонного бюджета, а согласительная комиссия объединяет документы в один. Только после этого проходит всеобщее голосование. То есть документ еще обсуждается, но он уже вызвал серьезные встречные шаги в Европе.
Министр энергетики России Александр Новак назвал американские санкции против участников проекта «незаконными и совершенно неадекватными». По его словам, Вашингтон стремится навязать странам Европы свой сжиженный газ. И назвал это чистым протекционизмом, так как новый трубопровод послужит лишь укреплению энергетической безопасности Европы. Он подчеркнул, что все возможные технические средства используются для завершения строительства, экономически и инвестиционно проект готов. И чем больше маршрутов поставок, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками и маршрутами доставки.
Заявления российской стороны звучали и похлеще. Но на этот раз слова Новака на фоне резких высказываний западных партнеров кажутся просто комплиментами в адрес Вашингтона. В Берлине обеспокоились угрозой экстерриториальных ограничений в отношении европейских компаний. Кроме того, Еврокомиссия начала готовить пакет контрмер. Как заявил статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен на заседании комитета Бундестага по экономике и энергетике, Вашингтон пытается в одностороннем порядке остановить проект. «То, что Конгресс США выступает регулятором европейских вопросов, абсурдно», — подчеркнул он. Проект коммерческий и реализуется в рамках законодательства ЕС. А парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс заявил о начале обсуждения проблемы между представителями Германии и ЕС, что позволит выработать согласованную позицию по вопросу возможного расширения санкций.
В настоящее время «Северный поток-2» готов на 93%, он должен прокачивать из России в Германию 55 млрд кубометров природного газа в год. И если действующие сейчас американские санкции направлены на суда, которые прокладывают трубы под водой, новые затронут страховщиков судов, сервисные компании и фирмы, выдающие сертификаты. А без них нельзя начать использовать газопровод.
О необходимости завершить проект заявила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она считает, что американские планы ввести экстерриториальные санкции не соответствуют правовым представлениям и ожиданиям Германии.
Планы США расширить санкции против газопровода не изменили мнение правительства ФРГ о необходимости продолжения проекта. Об этом заявил и глава МИД ФРГ Хайко Маас. «То, что там размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не изменит нашу позицию по «Северному потоку-2», — отметил он. Глава МИД ФРГ считает, что санкции, которые сейчас обсуждаются, носят экстерриториальный характер, и в Берлине их отвергают. Новые санкции США могут запретить сотрудничество с проектом любых иностранных компаний, включая страховые и технические. Но в Германии заявили о готовности дать ответ США в случае введения санкций против проекта.
И Германия в этом споре не осталась одна. Даже Дания, из-за которой в свое время были задержки со строительством подводной части трубы, выступила в поддержку проекта. Энергетическое агентство страны (DEA) разрешило компании Nord Stream 2, оператору проекта, достроить газовую магистраль в датских водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием. А это уже дает право трубоукладочному судну «Газпрома» «Академик Черский» завершить оставшуюся часть работы. В итоге в техническом отношении проект выходит на финишную прямую.
Но самое главное - против плана решительно выступила Еврокомиссия. Евросоюз против предпринимаемых США шагов по введению санкций в отношении европейских компаний, на законных основаниях работающих по проекту строительства газопровода, заявил официальный представитель ЕК.
По его словам, цель Еврокомиссии - обеспечить, чтобы проект функционировал прозрачным и недискриминационным образом с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов согласно основным принципам международного права и энергетического права ЕС. С момента вступления в силу Директивы по газу в мае 2019 года в ЕС действуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, соединяющим европейский газовый рынок с третьей страной.
Чем все это закончится, покажет ближайшее будущее. А пока стоит напомнить, что расширение санкций США против газопровода заблокирует инвестиции в завершение его строительства в размере около 700 млн евро, напрямую затронув свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы. А также поставят под удар около 12 млрд евро капвложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, включая примерно 8 млрд евро, вложенных в строительство самого газопровода, 3 млрд, инвестированных в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии, и еще 750 млн — в Чехии. Эта инфраструктура была построена для доставки газа из трубы на рынки по всей Европе. И если проект не завершить, 12 млрд евро инвестиций придется просто списать.