Президент Crocus Group Араз Агаларов оценил общие потери компании от последствий пандемии коронавируса и введенных ограничений в 4 млрд рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу, которая передала слова миллиардера.

По оценке Агаларова, расчетная прибыль от размещения в «Крокус Экспо» временного госпиталя для больных коронавирусом составляет 10-15%, которые обычно есть в госзаказах. «Скорее всего, в денежном выражении для нас это составит в районе 100-150 млн рублей, с которых мы еще должны будем заплатить все налоги», — подчеркнул бизнесмен, уточнив, что эта сумма не окажет существенного влияния на положение компании.

Forbes пишет, что в июне сын Агаларова и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК сказал, что открытие госпиталя в выставочном центре не принесло дохода компании.

Свою работу медучреждение в «Крокусе» начало с 12 мая. С тех пор через госпитали прошло более 1100 пациентов, говорит Араз Агаларов. На этой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале демонтажа госпиталя в связи с сокращением числа выявляемых в регионе случаев коронавируса.

Договор на аренду помещений для основного зала действует до конца июля. Его планируют демонтировать в начале августа, но окончательное решение еще не принято. В счет оплаты контракта компания пока получила около 70% от лимита бюджетных ассигнований, уточнил миллиардер.