Ученые создали из яда скорпиона лекарство от рака

Российские и бельгийские ученые получили вещество — прототип персонализированного лекарства против аутоиммунных заболеваний и рака, взяв за основу яд скорпиона Mesobuthus eupeus. Подробные результаты проведенного исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Pharmacology.

Как пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на статью в издании, яд членистоногого может блокировать калиевые каналы, которые участвуют в делении клеток, их взаимодействии и ответе иммунитета. Эти каналы можно сделать менее активными благодаря блокирующим веществам, которые заставляют клетки терять свои функции. Такой механизм задействован у ядовитых организмов: с его помощью они обезвреживают добычу или защищают себя.

Так, в яде скорпиона содержится цепочка аминокислот, которая способна закупорить калиевые каналы. Методом молекулярного дизайна исследователи искусственно изменили компонент яда, чтобы он перекрыл именно нужные каналы, которые отвечают за развитие рака и ряда других заболеваний.

Теперь перед учеными стоит задача «понять, как устроены участки взаимодействия подобных белков и калиевых каналов», что поможет найти ключ к разработке лекарств нового поколения.