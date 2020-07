Белый дом о книге племянницы Трампа: смехотворна и абсурдна

"Это смехотворные и абсурдные утверждения, которые не имеют абсолютно никакого отношения к правде. Мы еще не видели книгу, но эта книга наполнена измышлениями", - приводит ее слова ТАСС.

Ранее ряд американских СМИ, в распоряжении которых оказались экземпляры книги "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man), которая должна выйти в свет 14 июля, изложил ее содержание. В частности, Мэри Трамп, являющаяся клиническим психологом по образованию, характеризует Дональда Трампа как самовлюбленного человека, поступки которого часто необъяснимы. По ее мнению, одним из факторов, сформировавших мировоззрение Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца Фредерика Трампа. При этом она описывает отца как доминирующую фигуру, которая "уничтожила" Дональда Трампа и разрушила его "способность развивать и испытывать целый спектр человеческих эмоций".