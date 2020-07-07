А Польша хочет сорвать наступление России и Германии на США газовые войны
Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг «газовых войн», которые происходят в разных концах света. Все еще остро стоит вопрос вокруг строительства газопровода Nord Stream-2, который в последнее время вызвал нервный диалог между Германией и Соединенными Штатами. Дело дошло даже до резкого демарша президента Дональда Трампа, который, не советуясь с союзниками по НАТО, заявил о выводе более 9,5 тысячи американских военных с территории Германии. При этом американский лидер не преминул уколоть немцев в том, что они платят России миллиарды за газ, но не увеличивают свой вклад в оборонный бюджет НАТО.
Более того, он объявил о санкциях против европейских компаний, которые связаны с прокладкой газопровода по дну Балтики.
Как недавно сообщалось, Германия пытается предпринять ответные шаги и хочет, чтобы Евросоюз , в свою очередь, объявил контрсанкции против США. В самой Германии уже идет работа над ответом на действия американского президента. Интересно, что внутри ЕС у США есть союзник, который, скорее всего, не поддержит такие шаги по адресу Америки. И это Польша. Об этом информирует Dziennik Gazeta Prawna.
Ответ ЕС на санкции США на Nord Stream-2 может быть не законодательным и «усилить экономическую и финансовую суверенность Европы». Это вытекает из ответов представителей Европейской комиссии на вопросы издания.
Министр по европейским делам Польши Конрад Шиманьски уверяет, что о реальных санкциях ЕС против США не может быть и речи. Хотя политик и не желал обращаться к предложению, над которым работает Еврокомиссия (а на нее давит Германия), но все же напомнил, что возможные санкции должны быть приняты единогласно всеми членами Европейского сообщества. То есть даже она, несогласная страна-член ЕС, может остановить принятие такого документа.
Тем временем Еврокомиссия проинформировала, что инициатива будет представлена к концу года. Она является ответом на объявление очередных американских санкций против фирм, работающих над проектом Nord Stream-2.
Призрак санкций серьезно беспокоит Берлин, так как они могут помешать завершению проекта, что недавно признал министр экономики Германии Томас Барайсс.
Возможные санкции против США возбуждают в ЕС большие противоречия. При этом польское правительство ясно декларирует, что не согласится на подобное решение.
- Нет такой возможности, - говорит министр Шиманьски. И напоминает, что санкции против Nord Stream-2 пользуются в Конгрессе США внепартийной поддержкой, и, независимо от того, кто будет сидеть в Белом доме после ноябрьских выборов, они отменены не будут.
Dziennik Gazeta Prawna напоминает, что строительство «Северного потока-2» может вскоре тронуться с «точки замерзания, в которую этот инвестиционный проект попал в конце прошлого года, когда швейцарский подрядчик вышел из него из-за санкций США”.
Если новые санкции США вступят в действие, то сомнительная рентабельность газопровода будет еще сильнее подорвана — так считают эксперты. Новое затягивание строительства может окончательно похоронить рентабельность амбициозного проекта газопровода. То есть он станет бессмысленным, а значит и гигантские вложения окажутся похороненными на дне Балтийского моря.
Влиятельный финансовый портал Bloomberg получил информацию о тексте возможных санкций, подготовленном сенаторами США. Они нацелены в основном на страховые компании. Что интересно, проект подготовлен сенаторами из обеих партий — республиканцами и демократами. Санкции предусматривают расширение круга предприятий, подпадающих под рестрикции, — это прежде всего трубоукладчики, но главное - страховщики специализированных трубоукладочных судов, участвующих в строительстве. Будущий закон охватывает санкциями «каждого, кто обеспечивает портовую инфраструктуру для кораблей, прокладывающих трубы», пишет Bloomberg.
Соединенные Штаты обосновывают свое негативное отношение к Nord Stream-2 тем, что газопровод еще больше сделал бы Европу зависимой от поставок газа из России и увеличил бы ее возможности для действий в виде политического давления на страны Евросоюза. Эту позицию поддержали Польша и Украина. Негативная позиция давно высказывалась и тремя странами Балтии. Вашингтон же, со своей стороны, многократно призывал Европу увеличить закупки американского сжиженного газа.
Словом, «газовые войны» все еще продолжаются. И конца им пока не видно. Битва на европейском полигоне продолжается. Она идет за огромные прибыли и серьезное политическое влияние.