Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг «газовых войн», которые происходят в разных концах света. Все еще остро стоит вопрос вокруг строительства газопровода Nord Stream-2, который в последнее время вызвал нервный диалог между Германией и Соединенными Штатами. Дело дошло даже до резкого демарша президента Дональда Трампа, который, не советуясь с союзниками по НАТО, заявил о выводе более 9,5 тысячи американских военных с территории Германии. При этом американский лидер не преминул уколоть немцев в том, что они платят России миллиарды за газ, но не увеличивают свой вклад в оборонный бюджет НАТО.

Более того, он объявил о санкциях против европейских компаний, которые связаны с прокладкой газопровода по дну Балтики.

Как недавно сообщалось, Германия пытается предпринять ответные шаги и хочет, чтобы Евросоюз , в свою очередь, объявил контрсанкции против США. В самой Германии уже идет работа над ответом на действия американского президента. Интересно, что внутри ЕС у США есть союзник, который, скорее всего, не поддержит такие шаги по адресу Америки. И это Польша. Об этом информирует Dziennik Gazeta Prawna.

Ответ ЕС на санкции США на Nord Stream-2 может быть не законодательным и «усилить экономическую и финансовую суверенность Европы». Это вытекает из ответов представителей Европейской комиссии на вопросы издания.

Министр по европейским делам Польши Конрад Шиманьски уверяет, что о реальных санкциях ЕС против США не может быть и речи. Хотя политик и не желал обращаться к предложению, над которым работает Еврокомиссия (а на нее давит Германия), но все же напомнил, что возможные санкции должны быть приняты единогласно всеми членами Европейского сообщества. То есть даже она, несогласная страна-член ЕС, может остановить принятие такого документа.

Тем временем Еврокомиссия проинформировала, что инициатива будет представлена к концу года. Она является ответом на объявление очередных американских санкций против фирм, работающих над проектом Nord Stream-2.

Призрак санкций серьезно беспокоит Берлин, так как они могут помешать завершению проекта, что недавно признал министр экономики Германии Томас Барайсс.

Возможные санкции против США возбуждают в ЕС большие противоречия. При этом польское правительство ясно декларирует, что не согласится на подобное решение.