40 суток за неподчинение законным требованиям полиции

В Баку в Сабунчинском районе сотрудники полиции задержали мужчину, нарушившего требования особого карантинного режима и отказавшегося подчиниться законным требованиям полиции.

В пресс-службе Главного управления полиции города Баку сообщили, что 23-летний житель Товуза Турал Аббасов под влиянием наркотиков создал конфликтную ситуацию. Собранные в отношении Аббасова материалы были отправлены в районный суд.

Решением суда, в соответствии со статьями 206 и 535 Кодекса об административных правонарушениях, в отношении него избрана административная мера пресечения в виде ареста на 40 суток.