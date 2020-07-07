$2 миллиарда двум производителям препаратов от COVID-19

Федеральное правительство США выделило $2 млрд двум фармацевтическим компаниям на поддержку разработки и производства экспериментального препарата и потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно информации, американская биотехнологическая компания Novavax получила от правительства США грант на $1,6 млрд для разработки и коммерциализации вакцины от коронавируса COVID-19. Ожидается, что компания произведет около 100 млн доз вакцины, которая сейчас носит предварительное название NVX-CoV2373, уже к январю 2021 года, сообщает Коммерсант.

Тем временем Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. получила федеральный контракт суммой $450 млн на производство нескольких тысяч доз экспериментального препарата от коронавируса, которое правительство бесплатно раздаст пациентам в случае, если его использование будет одобрено регуляторами, пишет Интерфакс.

В контракте предусмотрен неназванный компанией объем препарата, который Regeneron планирует получить к осени. Компания тестирует свой препарат, являющийся комбинацией двух антител, в качестве противовирусного средства для уже зараженных пациентов и временного профилактического препарата для того, чтобы избежать заражения.

После сообщений о выделении правительственного гранта акции Novavax на торгах биржи NASDAQ выросли в цене на 38%.