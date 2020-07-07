Советника Рогозина подозревают в работе на чешские спецслужбы

Советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Иван Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, сообщил адвокат Иван Павлов.

Как рассказал Павлов, «следователь довольно громогласно заявлял, что Иван подозревается в связи с чешскими спецслужбами, которые, как известно, связаны со спецслужбами США». При этом США также «упоминаются в уголовном деле» как «государство, которое получило эти сведения от Сафронова через спецслужбы Чехии», передает РИА Новости.

Кроме того, следователь, по словам адвоката, заявил, что «есть доказательства передачи некоего документа, но в деле нет документов, хоть какой-то информации о передаче».

Сам Сафронов «связывает свое преследование с профессиональной деятельностью», сказал адвокат.

Сегодня же стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца Сафронова. Он останется под стражей до 6 сентября, передает «Коммерсант».